Future Folk Stories Le Carré 9 Redon, vendredi 12 avril 2024.

Future Folk Stories Le Carré 9 Redon Ille-et-Vilaine

Concert pour pièce radiophonique mêlant chansons et textes pré-enregistrés, instruments acoustiques et sons concrets, l’électroacoustique et la force évocatrice de la voix chantée, parlée ou scandée ; les Future Folk Stories se nourrissent de collectages glanés ici et là et qui interrogent notre lien au folklore et ce que pourraient être nos musiques traditionnelles du futur !

En première partie, restitution du travail mené durant l’année avec les élèves de l’option musique du Collège Bellevue de Redon.

Ouverture des portes 19h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Le Carré 9 9 Rue de Galerne

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@legrandpas.org

L’événement Future Folk Stories Redon a été mis à jour le 2024-03-16 par OT PAYS DE REDON