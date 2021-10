Futurapolis Planète Quai des Savoirs, 25 novembre 2021, Toulouse.

Futurapolis Planète

du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre à Quai des Savoirs

Futurapolis Planète revient ! Rendez-vous à Toulouse les 25, 26 et 27 novembre 2021 pour la 10e édition de Futurapolis Planète ! Le programme des conférences sera révélé prochainement [ici](https://www.futurapolis.com). — ### Les ateliers proposés au Quai des Savoirs pendant Futurapolis ### **Quai des Petits** **27 et 28 novembre** Les médiateurs du Quai des Petits initieront les visiteurs à différents instruments de mesure scientifique. Anémomètre, boussole, balances et autres instruments seront au rendez-vous. ### **Plateau créatif** **Rendez-vous pour les défis maker du week-end !** **27 et 28 novembre : à 14h15 et 16h15, durée 1h30 À partir de 7 ans avec accompagnant** Venez donner vie à un simple morceau de tissu en le personnalisant avec des tampons réalisés à la découpe laser, puis transformez-le en pochette personnalisée avec une machine à coudre; Amusez-vous à créer une illusion d’optique sur le principe de l’hologramme; et défiez les lois de la gravité en créant une sculpture en équilibre. — → Pour les scolaires : **Quai des Petits** _De la Petite Section au CE1_ _Jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 10h et 14h | Durée : 1h30_ _Un grand explorateur a envoyé une lettre aux jeunes visiteurs du Quai des Petits. Dans cette lettre, il leur demande de relever une mission, retrouver des éléments perdus de son sous-marin. Anémomètre, boussole, balance et autres instruments de mesure permettront aux enfants de réparer le sous-marin puis de partir à la découverte d’un nouveau monde aquatique… Cette animation permettra aux élèves d’appréhender divers instruments de mesures scientifiques et de découvrir l’œuvre SUBMARINE, dispositif interactif présent dans le Quai des Petits._ **Plateau créatif, atelier textile connecté** De la 6e à la seconde Mardi 23 novembre à 10h, jeudi 25 novembre à 10h et 14h | Durée 2h Durant cet atelier, les élèves réalisent un travail collaboratif autour du textile connecté. Ils confectionnent une banderole lumineuse en tissu constituée de plusieurs pièces. Cette dernière est fabriquée à partir de tissus, de leds et de fil conducteur. Par petits groupes, ils cousent à la machine un chemin avec le fil conducteur pour relier les leds préalablement cousues à la main sur le tissu. Dans un second temps, ils participent à un atelier créatif sur le mode “design thinking” permettant de débattre sur les textiles innovants et de laisser libre cours à leur imagination. Une introduction permet de sensibiliser les élèves sur le cycle de vie des tissus et leurs impacts en terme de développement durable mais aussi de leur exposer quelques innovations actuelles dans le domaine du textile connecté. — **Futurapolis Planète innovation | technologie | transition écologique Toulouse | Quai des Savoirs 25, 26, 27 novembre 2021**

Rendez-vous à Toulouse les 25, 26 et 27 novembre 2021 pour la 10ème édition de Futurapolis Planète !

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00