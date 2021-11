Futurapolis Planète Quai des Savoirs, 25 novembre 2021, Toulouse.

Futurapolis Planète

du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre à Quai des Savoirs

Le Point présente Futurapolis Planète du 25 au 27 novembre, l’événement référent de l’innovation, en distanciel et sur place au Quai des Savoirs de Toulouse. Trois sujets sont au coeur de l’actualité : l’innovation technologique, le changement climatique et la mobilisation politique et citoyenne. Ces trois sujets entremêlés se retrouveront au coeur des échanges entre experts de tous horizons qui répondront sans détour aux questions du public. Chefs d’entreprise, scientifiques, intellectuels mais aussi personnalités publiques et citoyens engagés sont invités à réfléchir et à débattre sur l’avenir à court et à long terme de notre planète.

Gratuit

Quai des Savoirs Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T17:00:00 2021-11-25T20:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00