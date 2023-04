Futur proche – Théâtre de la Ville La Villette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Futur proche – Théâtre de la Ville La Villette, 11 mai 2023, Paris. Du jeudi 11 mai 2023 au samedi 13 mai 2023 :

samedi

de 19h00 à 20h30

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Nos sociétés sont-elles préparées aux défis actuels ? Jan Martens met en résonance le besoin de repenser l'avenir, le climat et la vie avec nos racines artistiques. Invité à créer avec l'Opera Ballet Vlaanderen, le chorégraphe belge confirme son amour du clavecin contemporain, récemment affiché dans son solo Elisabeth Gets Her Way. Si l'instrument est historique, un répertoire moderne lui est dédié, ici interprété par Gośka Isphording, spécialisée dans les instruments anciens. Elle accompagne 15 danseurs et deux enfants incarnant l'avenir de nos pays, face aux craintes liées au changement climatique, aux pandémies ou à la guerre. Futur proche est une pièce musicale et dansée qui pose la question-clé de notre époque: pouvons-nous renouveler nos sociétés pour leur garantir une destinée durable? Thomas Hahn La Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://api.theatredelaville-paris.com/assets/w1500-h1500-q80/5543aea9/header_futur_proche.jpg

