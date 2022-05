FUTUR FUTUR #1 DU COQ À L’ÂME Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FUTUR FUTUR #1 DU COQ À L’ÂME Toulouse, 8 juin 2022, Toulouse. FUTUR FUTUR #1 DU COQ À L’ÂME CHAPITEAU DU LIDO 14 Rue de Gaillac Toulouse

2022-06-08 – 2022-06-10 CHAPITEAU DU LIDO 14 Rue de Gaillac

Toulouse Haute-Garonne Durant 3 jours, 12 étudiant·e· s en formation supérieure à l’Ésacto’Lido présenteront leur s projet s de création de fin d’études ! Ces créations , aux format s court s (10min), marquent l’aboutissement de 3 ans de formation au sein de l’école.

Présenté sous la forme d’un cabaret, Futur Futur donne à voir la créativité de chacun·e.

Chaque numéro plonge le spectateur dans des univers artistiques engagés où la maitrise des art s du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique.

"Du coq à l 'âme" est l 'aboutissement de 6 mois de recherche artistique, vous y retrouverez des univers où se mélangent joie, questionnements, folie, humour et sincérité. À partir de 10 ans. reservation@esactolido.com +33 5 36 25 22 20 http://www.esactolido.com/

Présenté sous la forme d’un cabaret, Futur Futur donne à voir la créativité de chacun·e.

Chaque numéro plonge le spectateur dans des univers artistiques engagés où la maitrise des art s du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique.

Réservation par mail.

