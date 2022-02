FUTUR EPISODE Release Party + LORD$ La Petite Halle, 5 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 21h00 à 02h00

gratuit

FUTUR EPISODE Release Party + LORD$

LORD$ (live)

Lord$ est la réunion de Zablon à la guitare et au chant, Bastien Bonnefont a la batterie, Jay Adams à la basse et Rémi Klein aux synthés. Entre Louis Cole, Thundercart, Once & Future Band et la BO de Mario Kart.

-Bernard Henri-Levy “J’ai tapé des mains sur le 1 et le 3”

-Martine “Cette fois-ci je suis pas allé à la plage”

-Patrick Bruel “Un vrai coup de bluff”.

—————————————-

FUTUR EPISODE (live)

Après un premier EP écrit à quatre mains par les fondateurs Kobe Lukas (texte et rap) et Félix Bussienne (composition et beatmaking), le groupe Futur Épisode dévoile Futurologie. Imaginé pendant le premier confinement, en 2020, cet EP leur a permis de prendre le contre-pied de la situation, mais aussi de construire une expérience collective avec l’ensemble du groupe complété par Milan Tabak (batterie), Nicolas Kumano (claviers) et David Huang (guitare).

Avec le lancement de Futurologie, Futur Épisode compte bien se faire une place dans le paysage des musiques francophones en proposant un style unique et percutant.

—————————————-

La Petite Halle de la Villette

211 avenue Jean Jaurès, 75019, Paris

Pass vaccinal requis.

Possibilité de se restaurer sur place!

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/254747833476976?

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-05T21:00:00+01:00_2022-03-05T02:00:00+01:00