Chaque mois, le cycle Futur Antérieur propose une séance au Cinéma l’Archipel en lien avec les éditions Re:Voir. Pour cette séance nous rendons hommage à Pola Chapelle qui nous a quittés en juin. Elle avait créé le INTERCAT 69 Cat Film Festival, festival international de films avec et pour les chats. Le programme reserve des surprises mais nous pouvons déjà vous dévoiler quelques films: THE PRIVATE LIFE OF A CAT Maya Deren et Alexander Hammid 22′ HOW TO DRAW A CAT, Pola Chapelle, 3′ TELEPATTES, Vivian Ostrovsky, 9′ MY BBY 8L3W, collectif Neozoon, 3′ CHAT ÉCOUTANT LA MUSIQUE, Chris Marker, 2′ C’EST COMME ÇA QUE LES CAUCHEMARS ONT COMMENCÉ, Alexandru Petru, 7 Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

Contact :Cinéma L'Archipel 01 73 54 79 79 cinema@larchipel.net https://www.larchipelcinema.com/ https://www.facebook.com/CinemaLArchipel

Pola Chapelle

