FUTSAL stade Serge Duhourquet, 21 février 2022, Bègles.

stade Serge Duhourquet, le lundi 21 février à 14:00

Le futsal est le football joué en salle de petite taille reconnu par la FIFA (le mot est une contraction de l’espagnol « fútbol sala », football en salle). Il se joue entre deux équipes qui ont chacune cinq joueurs sur le terrain à tout moment, avec une rotation de remplaçants et un ballon plus petit qu’au football, plus dur et moins rebondissant. **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Venez essayer le sport d’enfance de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Philippe Coutinho !

stade Serge Duhourquet 156 rue marcel sembat 33130 begles Bègles Terres Neuves Gironde



