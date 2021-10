Futsal à la pause déj La Camillienne, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 octobre 2021 au 30 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi de 12h à 13h30

payant

Profitez de votre pause déjeuner pour faire du sport avec vos amis ou vos collègues ! Nous vous proposons des séances de Futsal dans 4 gymnases différents de Paris 12, les mardis, mercredi et jeudis entre 12h et 13h30. Et pour plus de souplesse, vous pouvez payer à la séance ou souscrire pour l’année. Un cours d’essai gratuit est possible ! Venez tester !

INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire à la séance ou à l’année,

HORAIRES

Mardi : 12h-13h30 au Gymnase Reuilly

Mercredi : 2h30-13h30Gymnase Leo Lagrange

Mercredi : 12h-13h30Gymnase Picpus

Jeudi : 12h-13h30Gymnase Althea Gibson

La Camillienne 12, rue des Meuniers Paris 75012

Contact :La Camillienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com https://lacamillienne.fr https://www.facebook.com/lacamilienne 0143075561 lacamillienne12@gmail.com

