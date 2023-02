Nature et Métiers d’Art FUSTI Créations Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Nature et Métiers d’Art FUSTI Créations, 1 avril 2023, Strasbourg. Nature et Métiers d’Art 1 et 2 avril FUSTI Créations Les visiteurs pourront découvrir l’atelier, le poste de travail, les outils et les matéraux naturels que j’utilise dans mes créations.

Je réaliserai des démonstrations au cours de ces 2 jours sans horaires prédifinis.

Je présenterai également mon travail à travers différentes créations, bijoux, objets décoratifs et d’usage, sculptures.

Les matières sont ma plus grande source d’inspiration : minérales, végétales ou animales, autant d’identités matérielles du monde entier que j’invite dans mes créations.

Avec les techniques du métal, je souhaite passer d’une nature brute à un design contemporain.

