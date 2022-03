FUSSYDUCK Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FUSSYDUCK Le Baiser Salé, 5 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 05 avril 2022

de 19h30 à 22h00

payant

Un jazz moderne, coloré et subtil ! La jeune scène européenne vous convie à l’aube d’un nouveau bouillonnement. Projet collaboratif transnational, né à l’été 2017, dans un atelier en Toscane, le sextet mélange une ligne de front inhabituelle violon / sax alto / trombone, qu’il combine avec le trio classique, piano / contrebasse / batterie. Au printemps 2019, Fussyduck a remporté le tremplin BeJazz du Transnational Festival de Berne en 2019 et a enregistré son premier album en janvier 2020 sur le label Double Moon Records. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-05T19:30:00+01:00_2022-04-05T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris Departement Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FUSSYDUCK Le Baiser Salé 2022-04-05 was last modified: by FUSSYDUCK Le Baiser Salé Le Baiser Salé 5 avril 2022 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris