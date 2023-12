Cet évènement est passé Fusion Live w/ Stratocastospheric Café Oz Châtelet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fusion Live w/ Stratocastospheric Café Oz Châtelet Paris, 7 décembre 2023 20:00, Paris. Le jeudi 07 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Ce jeudi une Fusion avec des sonorités pleines de chaleur… Ce jeudi une Fusion avec des sonorités pleines de chaleur… On va vous faire oublier le froid, et vous faire kiffer entre potes pour cet afterwork live sous les sons de Stratocastospheric… L’ambiance s’annonce très très chaud dans le quartier des Halles ! ▶ Entrée libre toute la nuit ▶ Infos & resas : chatelet@cafe-oz.com ▶ L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures, une pièce d’identité pourra vous être demandée pour justifier de votre âge Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://cafe-oz.com/chatelet/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/911667843470252/ https://www.facebook.com/events/911667843470252/

Fusion Live w/ Stratocastospheric
Détails
Heure : 20:00
Lieu Café Oz Châtelet
Adresse 18 Rue Saint-Denis
Ville Paris
Code postal 75001

