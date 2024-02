Fusion Live w/ Stefan Filey @ Café Oz Châtelet Café Oz Châtelet Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Une Fusion pleines de good vibes ce jeudi. Un afterwork live et chill pour relacher la pression

Ce jeudi, retrouvez Stefan Filey sur la scène de la Fusion ! Auteur, arrangeur, producteur et chanteur de ses chansons, Stefan Filey a grandi dans un monde de jazz, de gospel et de blues. Pendant 6 ans, ils donnent plus de 300 concerts partout en Europe.

Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/soirees/fusion-live-avec-stefan-filey/

