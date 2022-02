Fusion & Le nouvel évangile Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, 9 mars 2022, Paris.

A la faveur de notre Saison « _**Liquide_Ethique barbare**_ » irriguée par les projets et recherches questionnant les modalités d’assignations, les ressorts des conditionnements et les enjeux de la décolonisation notamment. La danseuse **Hendrickx** se joint à la slameuse **Joëlle Sambi** pour une performance bouillonnante. Entre la lucidité tapie dans les mots de Joëlle, qui livre un texte d’une poésie engagée et enragée sur les violences sociales et policières ; et la puissance du Krump de Hendrickx, dont chaque mouvement vient traduire les vers : la fusion opère ! Le cinéaste **Milo Rau** et son équipe reviennent aux origines de l’évangile et le mettent en scène comme un jeu de passion pour toute une population. Avec Yvan Sagnet, un ancien ouvrier agricole et militant camerounais, Milo Rau crée un nouvel évangile pour le 21e siècle : un manifeste de solidarité pour les plus pauvres, un soulèvement cinématographique pour un monde plus juste et plus humain. **Plus de détails :** Durée Fusion : 25min Durée Le nouvel évangile : 1h45

Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / Groupe : 5€ (5 pers mini)

le Centre présente les projets de Joëlle Sambi Nzeba & Hendrickx Ntela suivi du film Milo Rau.

