Fusion Jeunesse et Ubisoft s’associent pour organiser une première Game Jam en Ile-de-France ! Cresco, centre culturel de Saint Mandé Saint-Mandé, vendredi 22 mars 2024.

Fusion Jeunesse et Ubisoft s’associent pour organiser une première Game Jam en Ile-de-France !

Le 22 mars prochain aura lieu à Saint-Mandé (94) une Game Jam, organisée par Fusion Jeunesse, association ayant pour mission de favoriser la persévérance scolaire et la découverte des métiers, et Ubisoft, entreprise internationale de développement, de diffusion et de distribution de jeux vidéo. Ce rassemblement créatif autour du jeu vidéo permettra aux jeunes lycéens d’accélérer la production du jeu qu’ils développent cette année en classe avec Fusion Jeunesse dans le cadre d’un projet pédagogique. Accompagnés par des experts d’Ubisoft, les 111 participants donneront ainsi une impulsion exceptionnelle à leurs créations et expérimenteront le métier de concepteur de jeux vidéo, au cours d’une journée intense en découvertes et en défis !

Fusion Jeunesse et Ubisoft s’associent pour permettre à des lycéens de concevoir un jeu vidéo de A à Z en équipe.

Depuis 2008, Fusion Jeunesse déploie de nombreux projets à destination des jeunes pour lutter contre le décrochage scolaire. Avec l’aide d’enseignants, de coordonnateurs de projets et de mentors, les élèves sont accompagnés pendant toute une année scolaire dans l’acquisition de compétences disciplinaires et transversales, la construction de leur parcours d’orientation et l’éveil de leurs passions, à travers une approche pédagogique éprouvée : l’apprentissage expérientiel.

Partenaires depuis 2015, Ubisoft s’allie à Fusion Jeunesse pour créer un événement fédérateur de type Game Jam afin de permettre aux jeunes d’approfondir la conception de A à Z d’un jeu vidéo en équipe. Tout au long de l’année, des experts d’Ubisoft sont également auprès des jeunes, en classe. En tant que mentors, ils font découvrir aux jeunes l’univers professionnel du jeu vidéo et les différents parcours de formation associés tout en les aidant dans la conception de leur projet créatif.

“Nous sommes fiers de collaborer avec un acteur emblématique du jeu vidéo tel qu’Ubisoft pour proposer cet événement unique aux lycéens d’Ile-de-France. C’est l’occasion pour eux de développer leur projet avec des professionnels du jeu vidéo, à travers un programme expérientiel ludique et immersif. C’est aussi l’opportunité de découvrir et d’explorer les rouages de la créativité et de la technologie, tout en acquérant diverses compétences disciplinaires indispensables à leur parcours scolaire (technologie, mathématiques, géographie…) et des soft skills telles que la capacité à travailler en équipe et la résolution de problème”, précise Gabriel Bran Lopez, Fondateur de Fusion Jeunesse.

La Game Jam : 111 lycéens, 16 mentors Ubisoft, 8 prix à remporter.

Répartis en 22 équipes, les 111 participants sont mis au défi de développer leur jeu vidéo sur une journée, autour du thème “Énergie des possibles”. Pour cela, ils doivent raconter une histoire, travailler leurs personnages, créer le graphisme, ajouter de la musique… à travers la programmation. L’objectif de cette journée : offrir une création optimisée grâce à des ressources humaines et techniques, pour finaliser les projets des élèves qui ont débuté en novembre dernier.

Tout au long de la journée, plusieurs défis devront être réalisés : concevoir un easter egg*, une fonction, un niveau, un objet, des bonus… que le joueur pourra ou non découvrir en testant le jeu.

A l’issue de la journée, 8 récompenses seront remises aux participants pour valoriser leur travail, telles que le prix du Design incroyable, le coup de cœur Ubisoft, le prix de la création de personnages mémorables, le coup de cœur Fusion Jeunesse.

*Un Easter Egg désigne une fonction cachée par un développeur dans un programme informatique et accessible à la suite d’une action spécifique

Informations sur la Game Jam 2024 :

Date : Vendredi 22 mars

Horaires : de 9h à 16h30

Lieu : Cresco, centre culturel de Saint Mandé

4 avenue Pasteur, 94160 Saint Mandé

Déroulé du programme :

9h-10h : Arrivée des participants / cérémonie d’accueil

10h-12h : Travail d’équipe sur le jeu vidéo + défis

12h-14h : Pause déjeuner + animations

14h-16h : Travail d’équipe sur le jeu vidéo + défis

16h-16h30 : Remise des prix

