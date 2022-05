Fusion Estivale 2022 Orléans, 25 mai 2022, Orléans.

Fusion Estivale 2022 Orléans

2022-05-25 21:00:00 – 2022-05-28 05:00:00

Orléans Loiret

RDV incontournable des musiques électroniques à Orléans, le Fusion revient en 2022 et s’étalera sur 4 jours et sur plusieurs dates avec des lieux et des formats inexplorés jusqu’à présent. Le festival garde néanmoins son ancrage territorial et réinvestit le lieu qui l’a vu naître avec un édition revisitée et une proposition artistique à 360° (musique, arts numériques et scénographiques, expériences sensorielles).

D’abord Fusion de deux équipes et de deux univers musicaux, les frontières se brouillent, le mélange devient de plus en plus fluide et la Fusion s’apprête à devenir totale !

Le Fusion revient en 2022 et s’étalera sur 4 jours du 25 au 28 Mai.

Parade Studio

Orléans

