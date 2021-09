Talence Médiathèque Castagnéra Gironde, Talence Fusillés du camp de Souge Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Venez découvrir l’exposition « Les 256 fusillés de Souge » qui retrace les engagements et la diversité de patriotes résistants exécutés de 1940 à 1944 au camp militaire de Souge à Martignas-sur-Jalle. Le samedi 16 octobre à 15h30, une conférence vous permettra d’en apprendre plus sur ce sujet. Médiathèque Castagnéra Samedi 16 octobre 2021 – Conférence à 15h30 Entrée libre Fusillés du camp de Souge Médiathèque Castagnéra Du 15 au 21 octobre 2021 – Exposition Entrée libre Fusillés du camp de Souge

Venez découvrir l'exposition « Les 256 fusillés de Souge » qui retrace les engagements et la diversité de patriotes résistants exécutés de 1940 à 1944

