FUSHIGI ! Théâtre de Nesle, 3 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 5 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h

Du 10 au 12 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h

Du 17 au 19 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h

Du 24 au 26 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h

payant

Après son succès au OFF d’Avignon 2019, le spectacle d’improvisation à la manière de Miyazaki revient en 2021 ! Découvrez chaque soir une histoire magique, onirique et complètement unique improvisée par les comédiens.

C’est l’histoire d’une petite fille et d’un monstre. C’est l’histoire d’un château qui marche ; de robots avec un cœur ; d’une rivière qui a oublié son nom. C’est une nouvelle histoire qu’on improvise chaque soir, rien que pour vous. Les comédiens sculptent de leurs corps des images sur le canevas d’une scène vide comme la feuille blanche du dessinateur, avant de les mettre en mouvement sans savoir où elles vont les mener. S’inspirant du travail de Hayao Miyazaki, ils créent des univers oniriques où les gestes du quotidien sont sublimés, où les monstres et les esprits redeviennent familiers, observant le monde sans imposer de moralité.

Fushigi a été créé en 2017 avec l’envie d’amener la poésie sur scène et de mettre cette poésie au coeur du travail d’improvisation de la compagnie Again! Productions. Pour ce faire, nous avons cherché diverses sources d’inspiration mais le déclic est venu avec Miyazaki et la puissance poétique et onirique de ses univers. Les proximités entre Miyazaki et l’improvisation sont surprenantes ! En tant que réalisateur, Miyazaki est connu pour travailler sans storyboard. Il part d’images mentales puis construit des séquences de vingt minutes à partir d’elles et finit son film en improvisant sans connaitre la fin.

Dans Fushigi, les comédiens reproduisent ainsi sur scène le processus créatif du réalisateur. Les histoires de Miyazaki ne suivent pas le schéma narratif occidental et le bien et le mal se mêlent sans cesse. Les improvisateurs créent ainsi chaque soir une histoire unique et originale qui reprend cette narration spécifique, atypique et non-moralisatrice. Il y a chez Miyazaki a un amour du mouvement, de l’espace, de la nature et des détails que Fushigi retransmet par les corps des quatre comédiens qui créent les espaces en direct comme s’ils étaient les dessinateurs de la scène à partir d’un plateau vide, renouvelé à chaque instant. La musique originale créée pour le spectacle transporte le spectateur dans l’histoire en retranscrivant les univers des films. La lumière finit de colorer les tableaux grâce aux compositions lumineuses flexibles du régisseur qui improvise également.

Notre spectacle d’improvisation plonge le spectateur au cœur de l’action dramatique. Le public vit chaque moment intensément puisqu’il découvre l’histoire en même temps que les comédiens et exerce à chaque instant la puissance de son imagination.

Again! Productions

Avec quinze spectacles originaux à son actif, Again! Productions s’ancre dans l’enseignement de Keith Johnstone, un des pionniers de l’improvisation. Elle défend sur scène un théâtre spontané qui repousse sans cesse les limites de la discipline. Soir après soir, la troupe crée un rapport nouveau avec le public qui devient complice de ses prises de risque et expérimente l’ambiance unique de ses spectacles à la frontière de l’improvisation et du théâtre.

Spectacles -> Théâtre

Théâtre de Nesle 8 rue Nesle Paris 75006

4, 10 : Odéon (334m) 10 : Mabillon (377m)



Contact :Again productions https://www.againproductions.fr/ https://www.facebook.com/AgainProd

Date complète :

