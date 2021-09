Bordeaux Improvidence Bordeaux, Gironde Fushigi Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Fushigi Improvidence, 13 octobre 2021, Bordeaux. Fushigi

du mercredi 13 octobre au samedi 16 octobre à Improvidence

Histoires improvisées à la manière de Miyazaki. Fushigi (adjectif) : merveilleux, miraculeux, mystérieux. C’est l’histoire d’une petite fille et d’un monstre. C’est l’histoire d’un château qui marche ; de robots avec un coeur ; d’une rivière qui a oublié son nom. C’est une nouvelle histoire qu’on improvise à chaque spectacle, rien que pour vous. Les comédiens sculptent de leurs corps des images sur le canevas d’une scène vide comme la feuille blanche du dessinateur, avant de les mettre en mouvement sans savoir où elles vont les mener. S’inspirant du travail de Hayao Miyazaki, ils créent des univers oniriques où les gestes du quotidien sont sublimés, où les monstres et les esprits redeviennent familiers, observant le monde sans imposer de moralité.

Tarif Immanquable – Sur place le jour même: 21€ Sur le site internet: à partir de 9€ + frais de dossier

Histoires improvisées à la manière de Miyazaki Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T21:00:00 2021-10-13T22:00:00;2021-10-14T21:00:00 2021-10-14T22:00:00;2021-10-15T21:00:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Improvidence Adresse 19 rue des augustins 33000 Ville Bordeaux lieuville Improvidence Bordeaux