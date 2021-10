Paris Bibliothèque Saint-Eloi île de France, Paris Furoshiki ou l’art d’emballer avec du tissu Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Furoshiki ou l’art d’emballer avec du tissu Bibliothèque Saint-Eloi, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Les bibliothécaires vous initient à l’art du furoshiki ! Dans le cadre du prix des lecteurs Les Mordus du manga, organisé chaque année dans les bibliothèques de la Ville de Paris. Le furoshiki (風呂敷) est une technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu utilisée pour transporter toutes sortes de choses : des vêtements, le goûter… et pourquoi pas vos cadeaux de Noël ?! mardi 26 octobre , à 16h

Tout public, dès 8 ans

Sur réservation : bibliothèque.saint-eloi@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1, 8 : Reuilly – Diderot (203m) 8 : Montgallet (242m) 46

Contact :Bibliothèque Saint-Eloi bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 https://www.facebook.com/Bibli12/ bibliotheque.saint-eloi@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-26T16:00:00+02:00_2021-10-26T17:30:00+02:00

atelier furoshiki

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris