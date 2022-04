Furoshiki, Nöel sera en tissu

2022-12-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-03 16:00:00 16:00:00 En compagnie de l’association AVRIL, venez apprendre les différentes techniques d’empaquetage des papiers cadeaux, en papier réutilisé, tissu et autre, un Noël en couleurs et en créativité ! Si vous avez des vieux tissus, apportez les ! Vous pouvez amener vos cadeaux à emballer également

En compagnie de l'association AVRIL, venez apprendre les différentes techniques d'empaquetage des papiers cadeaux, en papier réutilisé, tissu et autre, un Noël en couleurs et en créativité ! Si vous avez des vieux tissus, apportez les ! Vous pouvez amener vos cadeaux à emballer également

Inscription obligatoire.

