Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Furoshiki, emballage zéro déchet avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Furoshiki, emballage zéro déchet avec Ekolo[Geek] Maison écocitoyenne, 11 décembre 2021, Bordeaux. Furoshiki, emballage zéro déchet avec Ekolo[Geek]

le samedi 11 décembre à Maison écocitoyenne

**Dans cet atelier-pratique, découvrez la technique du Furoshiki pour emballer vos objets en mode zéro déchet.** **À partir de 10 ans, sur inscription.** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

L’emballage des cadeaux peut sembler un défi mais il existe une méthode pour emballer ses cadeaux sans émettre aucun déchet : le Furoshiki. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-11T12:00:00 2021-12-11T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux