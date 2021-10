Marseille Espace Julien Bouches-du-Rhône, Marseille FURIOUS METAL FEST Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

FURIOUS METAL FEST Espace Julien, 27 novembre 2021, Marseille. FURIOUS METAL FEST

Espace Julien, le samedi 27 novembre à 19:30

[http://www.anothermanagement.com](http://www.anothermanagement.com)anagement & l’Espace Julien SAMEDI 27 NOVEMBRE, édition Marseille ! ESPACE JULIEN Soirée de 4 Concerts + Animations, Stands & Lots à gagner sur place. Les Groupes ► PORNO GRAPHIC MESSIAH (Metal Indus) ► JADES (Hard n’Roll Girls Band) ► KIRIN DOSHA (Alternatif) ► STRUGGLEHEAD (Heavy-Thrash Les Animations: Stands divers sur place, et animations; Tombola, 3 LOTS À REMPORTER : merchandising des groupes et produits dérivés + PASS de grands Festivals OPEN AIR ! ► BILLETTERIE SUR PLACE : Ticket 15 € Tombola incluse ► STANDS PROS : • Another Management / www.anothermanagement.com • Merchandising, Produits dérivés ATTENTION: Restrictions sanitaires en vigueur à respecter. PASS SANITAIRE Obligatoire

15€ sur place

♫♫♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:30:00 2021-11-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace Julien Adresse 39 cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Espace Julien Marseille