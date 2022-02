Furioso Opus III Espace Scénique Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Furioso Opus III Espace Scénique, 29 avril 2022, Saint-Jean-le-Blanc. Furioso Opus III

Espace Scénique, le vendredi 29 avril à 20:30

**Un spectacle de Gilles Ramade. Mise en scène : Jérémy Ferrari. Avec Gilles Ramade** Piano Furioso opus 3 c’est une autre histoire de la musique. Ça nous parle de chanteurs d’opéra et de rockeurs, de jazzeux et de baroqueux. C’est la carrière chaotique d’un chanteur de charme, ses incartades dans la musique expérimentale et ses déboires avec son groupe folklorique… Si, si, sans rire. Mais l’humour sans la musique ne serait que ruine de l’âme… Il nous faut «de la musique avant toute chose». Notre maestro plus furioso que jamais va s’en donner à coeur joie.

Tarif B : tarif plein 12€ / tarif solidaire 8€

Concert spectacle Espace Scénique Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:00:00

Catégories d'évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc

