Église Sainte-Élisabeth de Hongrie, le samedi 13 novembre à 16:00

Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Bach, Purcell…. Voyage dans l’Italie du 17ème et 18ème siècle accompagné de musiciens jouant sur des instruments anciens.

20 euros

Arias Baroques : Chant, clavecin, viole de Gambe, Harpe, Violon. Mathieu Salama, Contre-Ténor, Église Sainte-Élisabeth de Hongrie 195 rue du Temple Paris Paris

2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T17:15:00

