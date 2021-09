FURIEUSE TENDRESSE – COMPAGNIE CIRQUE EXALTÉ – TOURNÉE RÉGIONALE Vair-sur-Loire, 3 octobre 2021, Vair-sur-Loire.

FURIEUSE TENDRESSE – COMPAGNIE CIRQUE EXALTÉ – TOURNÉE RÉGIONALE 2021-10-03 – 2021-10-03 Rue du Stade Esplanade de la Salle Madeleine Cartier

Vair-sur-Loire Loire-Atlantique Vair-sur-Loire

6 6 EUR Furieuse tendresse – Compagnie Cirque Exalté – Tout public

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, le Cirque Exalté célèbre la liberté, sur fond de rock.

Les artistes s’évertuent à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent la limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.

Basée au Mans, la compagnie Cirque Exalté naît en 2009 de la rencontre entre Sara Desprez et Angelos Matsakis, rejoints ensuite par Emiliano Ferri puis Jonathan Charlet. Formés dans les Écoles Supérieures des Arts du Cirque de Bruxelles et de Châlons-en-Champagne, ces artistes revendiquent un cirque vivant, ancré dans le présent, avec une douce pointe de délire.

Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance.

Un fracas d’acrobaties avec la Compagnie Cirque Exalté le dimanche 3 octobre à Saint-Herblon !

+33 2 40 98 02 23 https://vairsurloire.fr/

Furieuse tendresse – Compagnie Cirque Exalté – Tout public

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, le Cirque Exalté célèbre la liberté, sur fond de rock.

Les artistes s’évertuent à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent la limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.

Basée au Mans, la compagnie Cirque Exalté naît en 2009 de la rencontre entre Sara Desprez et Angelos Matsakis, rejoints ensuite par Emiliano Ferri puis Jonathan Charlet. Formés dans les Écoles Supérieures des Arts du Cirque de Bruxelles et de Châlons-en-Champagne, ces artistes revendiquent un cirque vivant, ancré dans le présent, avec une douce pointe de délire.

Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance.

dernière mise à jour : 2021-09-24 par