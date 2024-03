FURAX BARBAROSSA X JEFF LE NERF L’AFFRANCHI Marseille, samedi 8 juin 2024.

FURAX BARBAROSSA et JEFF LE NERF : 2 voix, 2 poids lourds du rap underground français, viennent nous dévoiler un show inédit de leur album commun Dernier manuscrit , sorti en 2017 et jamais encore joué en live.Une tournée exceptionnelle d’une poignée de dates… dont celle à l’Affranchi (Marseille)L’occasion pour eux, de se réunir pour enfin défendre ce projet sur les scènes de l’hexagone et d’Europe avec une forte attente de leurs auditeurs.* Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion à l’Affranchi de 2 € à régler une fois par an.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’AFFRANCHI 212 Bld St Marcel 13011 Marseille 13