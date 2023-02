FURAX BARBAROSSA LA CIGALE, 24 février 2023, PARIS.

Addictive présente ce concert Information importante: Le concert qui devait avoir lieu le 30/11/22 est reporté au 24/02/23 à 20h00Les billets déjà achetés restent valables.« On ne présente plus l’artiste Furax Barbarossa, qui après avoir fait de nombreuses scènes ces dernières années, sort un nouvel album qu’il vient présenter à son concert dans Paris dans la fameuse salle La Cigale. Retrouvez de nombreux invités dont l’artiste belge Scylla, ainsi que les artistes Melan et Grödash en première partie. »

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

