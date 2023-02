Furax Barbarossa + Cholo LA ROUTE DU SON, 10 février 2023, BILLERE.

FURAX BARBAROSSA Des lyrics acerbes. Une voix puissante et rageuse. Une force d'interprétation sans égal. Voilà près de deux décennies que Furax Barbarossa sublime l'art de la rime et de la performance, avec une discrétion pour le moins paradoxale : fer de lance d'une scène underground hyper active, bien que tenue à l'écart des projecteurs, le Toulousain jouit d'une solide popularité auprès de son public. Suivi de près par les initiés et autres adeptes d'un rap authentique, sombre et intransigeant, la simple annonce de son blaze suffit à remplir les salles de concert, de Toulouse à Grenoble, en passant par Paris, la Belgique ou la Suisse. Au-delà d'une énergie intarissable et d'une présence quasi bestiale sur les planches, Furax, c'est une voix, un charisme, une prestance. C'est aussi — et surtout — une écriture sans filtres, précise et imagée. Impressionnant de maîtrise, capable de faire rimer ses phases sur plus d'une dizaine de syllabes sans jamais sacrifier le fond, Furax est l'un des plus fins techniciens de l'hexagone. Stylo en main, l'artiste tombe le masque et laisse place à ses pensées les plus sombres, qui viennent s'entrechoquer avec finesse ou fracas. CHOLO Cholo est un rappeur de 22 ans, originaire de Pau, qui a fait ses premières armes dans le hip-hop avec le graffiti. Son goût pour l'adrénaline et l'envie de repousser ses limites l'amèneront rapidement dans les soirées open-mic de sa région où sa voix claire et son flow incisif se font remarquer. A force de travail, il signe un contrat avec le label Le Kartier Général avec lequel il sortira quelques temps plus tard son premier EP « Faux Départ ». Par la suite, il enchaîne en 2022 avec un deuxième EP intitulé « 64000 » où nous pouvons notamment retrouver des titres en collaboration avec Swift Guad, Fath.R ou encore La Chronik.

LA ROUTE DU SON BILLERE

