FUR Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Sortie de l’album : Notebook (Tricollection – 2024)

FUR tend vers l’épure. Le trio FUR voyage à travers de vastes paysages, suivant un chemin dangereux et sinueux, vers un lieu utopique et magique. Mais il s’arrête la nuit pour tisser des liens sociaux et partager un café chaud. Le cheminement se cultive à trois et l’improvisation en renouvelle toujours le tracé. FUR sait très bien ce qu’il va vous raconter, mais il ne sait pas encore comment il va vous le dire, il le découvre avec vous, au fur et à mesure.

Hélène DURET : Clarinettes

Benjamin SAUZEREAU : Guitare

Maxime ROUAYROUX : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/fur https://www.facebook.com/furtrio https://www.facebook.com/furtrio https://www.billetweb.fr/fur

FUR