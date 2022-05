Fup, l’oiseau Canadèche, 26 mai 2022, .

Fup, l’oiseau Canadèche

2022-05-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-26

8 12 Lecture à deux voix par Jim Caroll et Nicolas Richard, illustrée en direct par Tom Haugomat, avec un accompagnement musical de Rubin Steiner.



Publié initialement en 1983, L’Oiseau Canadèche, de l’écrivain américain Jim Dodge, est un livre qui a connu un succès au long cours. Il raconte l’histoire de Titou, orphelin élevé par son grand-père, un solitaire excentrique. Le duo, déjà très attaché, se renforce encore le jour où arrive à la maison Canadèche, un canard boulimique. Un texte tour à tour drôle, rageur ou bouleversant, ici mis en dessin par Tom Haugomat, dont les traits et les couleurs saisissent admirablement les émotions de la vie.



Accords et dissonances

Lecture musicale et dessinée

