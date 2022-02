Fuocoammare, par delà Lampedusa – Les hivernales de Lama Lama Lama Catégories d’évènement: Corse

Lama Corse Lama Haute-Corse Corse EUR 5 5 Le Festival du Film de Lama vous propose ses hivernales sur le thème du documentaire. Ce dimanche, suivez la vie d’un garçon de 12 ans membre d’une famille de pêcheurs et d’un médecin du dispensaire de Lampedusa en pleine crise migratoire des années 2010. info@festilama.org +33 4 95 48 21 60 http://festilama.org/ Lama

