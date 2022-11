Funstatic – 100% Humain ! – Le Cirque Mondial Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: 13002

2022-11-09 – 2022-11-09

13002 EUR 15 35 Nouveau programme, 100 % inédit, 100% Humain !

Sous le grand chapiteau venez applaudir une sélection d’artistes internationaux renommés et de jeunes talents pour un moment riche en émotion et convivialité !



L’exploit, la performance athlétique, la magie, le rire et l’audace seront les maîtres mots de cette expérience unique dans l’univers coloré du Cirque. Venez découvrir le premier cirque traditionnel 100% Humain dans votre ville ! https://www.cirque-mondial.com/ Esplanade J4 Chapiteau Cirque Mondial Marseille 2e Arrondissement

