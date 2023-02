FUNNY-WORLD Billet 1 jour FUNNY WORLD, 19 janvier 2023, KAPPEL-GRAFENHAUSEN.

Billet valable jusqu'au 31/12/2023 selon calendrier d'ouverture du site Contremarque à échanger aux caisses Gratuit pour les moins de 2 ans

FUNNY WORLD KAPPEL-GRAFENHAUSEN Allmendstrasse 1 77966

Billet valable jusqu’au 31/12/2023 selon calendrier d’ouverture du site Contremarque à échanger aux caisses Gratuit pour les moins de 2 ans

Eclate-toi au parc d´attractions FUNNY-WORLD ! Plus de 50 attractions, jeux et activités à découvrir sur 40 000 m2. En cas de mauvais temps, la salle de jeux Tortuga t´accueille dans plus de 1700 m2.

Une journée à FUNNY-WORLD est idéal pour toi et ta famille !

Notre restaurant El Torro est parfait pour calmer les petites et les grandes faims : hamburger, escalope, saucisse, frites, crêpes et gaufres… Régale-toi !

Ouvert toute l´année, le parc d´attractions FUNNY-WORLD fête les saisons : Halloween, Noël, Carnaval, Pâques… des boums d´enfants et des animations spéciales au programme ! Viens vite t´amuser !

INFORMATIONS PRATIQUES

• Accès aux personnes à mobilités réduites et non-voyants.

• Parking gratuit de 600 places

• Accès bus : arrêt Mairie Kappel ou train gare d´Orschweier

Gratuit pour les moins de 2 ans

Réservation P.M.R. : 07.81.08.49.47

