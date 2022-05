Funny Railles

Funny Railles, 25 juin 2022, . Funny Railles

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 12 12 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Assister à des funérailles, se promener dans un cimetière, préparer une cérémonie, rendre hommage à un défunt, aborder la mort tout simplement. N’y a t-il pas plus gai comme programme ? D’ordinaire certainement. Mais à l’Art Scène Théâtre, nos comédiens se sont fait une promesse : vous faire mourir de rire ! Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Séverine Garcia – Durée 100mn

dernière mise à jour : 2022-05-02

