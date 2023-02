FUNKY TOUCH DJ TAOKING SEW – LA MANU, 11 mars 2023, MORLAIX.

FUNKY TOUCH DJ TAOKING SEW – LA MANU. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 22:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Après avoir enflammé pendant des heures le dance floor du Bar du SEW, Dj Taokin revient cette fois ci dans la grande salle pour une soirée FUNKY TOUCH qui ravira les danseurs, amoureux du Funk, de la soul et de la disco ! Soirée de référence brestoise, la Funky Touch envoûte chaque mois depuis 2009 toutes et tous les Funky Lovers avides de grooves sucrés. Taoking le DJ fondateur est toujours à la recherche du bon skeudi imprégné de l’esprit Funky. – Son seul credo ? l’amour ???? – Sa seule hâte ? VOUS retrouver sur la piste ! Alors te prends pas la tête et viens t’trémousser ! Pointe toi avec ton sourire, tes p’tits pas de danse et on gère le reste. Ensemble on va rêver et danser la vie !!! ————— Horaires : Début : 22h30 —————

Votre billet est ici

SEW – LA MANU MORLAIX 39 QUAI DU LEON Finistere

Après avoir enflammé pendant des heures le dance floor du Bar du SEW, Dj Taokin revient cette fois ci dans la grande salle pour une soirée FUNKY TOUCH qui ravira les danseurs, amoureux du Funk, de la soul et de la disco !

Soirée de référence brestoise, la Funky Touch envoûte chaque mois depuis 2009 toutes et tous les Funky Lovers avides de grooves sucrés.

Taoking le DJ fondateur est toujours à la recherche du bon skeudi imprégné de l’esprit Funky.

– Son seul credo ? l’amour ????

– Sa seule hâte ? VOUS retrouver sur la piste !

Alors te prends pas la tête et viens t’trémousser !

Pointe toi avec ton sourire, tes p’tits pas de danse et on gère le reste.

Ensemble on va rêver et danser la vie !!!

—————

Horaires :

Début : 22h30

—————

.11.8 EUR11.8.

Votre billet est ici