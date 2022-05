Funky Touch, 11 juin 2022, .

Funky Touch

2022-06-11 00:00:00 – 2022-06-11

Sourires et petits pas de danse pour toutes et tous les Funky Lovers!

La dernière avant la pause estivale alors l’occasion de danser et de rêver sur la piste !

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/756-funky-touch.html?date=2022-05-21-00-00

