2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 20:30:00

Sarthe Les grands élèves de la classe de Jazz de Santiago Quintans, accompagnés par A. D’agostino et Dame de Caro, propose un concernant Funky, devant le Conservatoire du Mans !

Concert des grands élèves de la classe de jazz du Conservatoire du Mans. Les grands élèves de la classe de Jazz de Santiago Quintans, accompagnés par A. D'agostino et Dame de Caro, propose un concernant Funky, devant le Conservatoire du Mans !

Devant le Conservatoire – En extérieur// Gratuit, dans la limite des places disponibles.

