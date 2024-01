Funky District Les Disquaires Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

Contre l’hiver et le froid, venez goûter à notre pétillant cocktail de funk, disco et de house aux Disquaires avec Funky District (All Night Long)

Funky District s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Folamour, Bellaire, Dabeull, et COEO, mélangeant le Funk, la House, et le Disco dans un style qui leur est propre.

En faisant du Minitel leur emblème, ils rendent hommage à une innovation française qui avait pour vocation de rapprocher les gens, un principe qu’ils cherchent à perpétuer à travers leur musique.

Fusionnant la nostalgie des années 70-80, un humour kitsch typiquement française, et la French Touch, le duo proposera une expérience unique jusqu’au petit matin.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Funky District