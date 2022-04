Funky Braderie Capdrot Capdrot Catégories d’évènement: Capdrot

Dordogne

Funky Braderie Capdrot, 5 juin 2022, Capdrot. Funky Braderie Capdrot

2022-06-05 14:00:00 – 2022-06-05 22:00:00

Capdrot Dordogne Capdrot L’association « Drôles de Dindes » vous invite à son tout premier événement :

Vide-dressing & concerts live. Si la curiosité vous traverse, poussez la porte de la SALLE

Capdrot

