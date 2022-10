FUNKI SORCELLERIE La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FUNKI SORCELLERIE La Bellevilloise, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 18h00 à 05h30

. payant Prévente – Entrée avant 20h : 11 EUR Prévente – Entrée après 20h : 16.50 EUR

Funki Sorcellerie à La Bellevilloise samedi 26 novembre 2022. Funki Safari vous convie à sa grande soirée annuelle le 26 novembre 2022 à la Bellevilloise. Sa messe mystique… la FUNKI SORCELLERIE !!!!! La terre, l’eau, le feu, le vent, l’espace, le soleil et la lune se donnent rendez-vous le 26 novembre au temple de la Bellevilloise de 18h à 6h. Créature mystique, apprenti chaman, sorcière en herbe, fêtard connecté à l’invisible, mendiant divin, druide, magicienne, nain de jardin, animal totem fantastique,… Révèle ta magie et traverse le vortex des mondes engloutis et de l’au-delà. Ouvre tes chakras, la Funki te concocte une recette magique pour t’embarquer pendant 12h de fête non-stop! Le temple de la Bellevilloise sera transcendé grâce : à une énorme pincée de musique mystique (lives et DJ sets), une grosse louche de décoration fantasque, un immense soupçon de performances et les traditionnels rituels (workshops) où tu pourras participer ! Tous les ingrédients seront réunis pour t’évader vers des contrées encore inexplorées. Alors, viens transcender ton esprit à la Funki Sorcellerie ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/824940958861095/ https://www.facebook.com/events/824940958861095/ https://shotgun.live/fr/events/funky-sorcellerie-26-11-22?fbclid=IwAR1rBYI6GEG7uho8Gg_iVSAlb3G2BzFoZMkapM5eOhzEizRi3dJNZiqfQ4g

