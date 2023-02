FUNK ME TENDER + 1ERE PARTIE SOUL LOCKDOWN LA DAME DE CANTON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

FUNK ME TENDER + 1ERE PARTIE SOUL LOCKDOWN LA DAME DE CANTON, 11 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Depuis plusieurs années, ce collectif survolté déverse son flot d'énergie et de funk bouillant sur les scènes françaises. Leur créneau : réveiller les instincts félins et faire onduler les corps ! Essentiellement inspirée par la tradition black américaine des 70's, la formation distille dans ses compositions des influences Funk, Soul, Disco et Motown créant ainsi un univers riche en couleurs et en références. Alors oui, Funk Me Tender, c'est avant tout un son et une signature, un groupe uni derrière un groove. Car oui, en sortant, vous crierez « Yeaaaah ! j'aime la vie !! » et vous vous sentirez bien vivants ! LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

