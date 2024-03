Funk jam session L’intermediaire Marseille, lundi 15 janvier 2024.

Funk jam session ♫♫♫ Lundi 15 janvier, 21h00 L’intermediaire 4€

La Bad Mama Jama, jam session funk, s’installe à l’intermédiaire!

Tout les troisième lundi de chaque mois, la soirée sera sous le signe la funk!

Au programme, un premier set/concert pour démarrer, suivi d’une jam ouverte à toutes et tous.

Viens réveiller la Bad Mama en toi!

On démarre dès ce mois-ci!

programme:

21h – 22h: concert de @Dominant Funktion

22H – 1h: jam session funk/jazz fusion/soul

Dominant Funktion:

Nouveau groupe débarquant sur la seine Marseillaise, Dominant Funktion revisite les tubes de la funk contemporaine et déploie ses propres créa, dans un set aux allures de Snarky Puppy, Fearless Flyers ou encore Ghost Notes

Matériel sur place à disposition:

Batterie, amplis guitare et basse, clavier, micros pour les chanteurs/soufflants/instrument solistes

P.A.F.: 4 euros

