Fun’ingue festival Huningue, 11 septembre 2022, Huningue.

Fun’ingue festival Huningue

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 17:30:00

Huningue 68330 Huningue

Organisé par le Pôle enfance-jeunesse, c’est l’événement de la rentrée des jeunes huninguois. Le Fun’ingue est la fête de la jeunesse qui marque la fin de l’été et annonce la rentrée. Les associations huninguoises y proposent des activités et diverses animations. La journée s’organise autour de spectacles, animations, village gonflable, etc.

+33 3 89 69 59 59

Huningue

