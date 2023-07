Visite commentée du funiculaire de Bregille Funiculaire de Bregille Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Venez découvrir l’histoire et le fonctionnement du funiculaire de Bregille, présentés par des membres de l’association Les Amis du funiculaire. Vous assisterez à une présentation historique et technique du funiculaire, inscrit au titre des Monuments historiques, de sa création en 1912 à sa fermeture en 1987. La renaissance du funiculaire (à partir de 2005) et son devenir seront également évoqués.

Durée des visites : environ 1h.

Plus d’informations : http://www.besancon-funiculaire.com/

Le funiculaire de Beauregard-Bregille, récemment inscrit au titre des Monuments historiques (la gare basse et la voiture ont été restaurées en 2007), est un funiculaire et une ligne de tramway imaginés dès 1899 par l'industriel bisontin Émile Picard. La ligne était destinée à transporter les curistes des bains de la Mouillère, sur les hauteurs de la capitale comtoise. Inaugurée en 1912, la ligne reliait le bas et le haut de la colline de Bregille et fut rapidement adoptée par les habitants du plateau pour se rendre en ville. Avec des hauts et des bas, la ligne fonctionnera jusqu'en 1987.

© Les Amis du funiculaire de Besançon