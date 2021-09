Paris La Petite Halle île de France, Paris Fungi Release Party La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fungi Release Party La Petite Halle, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

FUNGI RELEASE PARTY Fungi (Live) S’ils ne sont pas hallucinogènes, ils vous feront quand même bien tripper. FUNGI s’est formé à Paris, une formation originale entre jazz et hip-hop, capable de déployer un large spectre d’ambiances. Pour planer et s’agiter, se laisser porter par les vents, ou se faire bousculer par leur âme tight. ​ Tanguy Jouanjan (tpt), Thibaud Merle (sax, flute), Corentin Pujol (keys), Benjamin Paul (bass), Noe Benita (drums) IG : https://www.instagram.com/fungi_music/ FB : https://www.facebook.com/FUNGI-470832546618516/ YT : https://www.youtube.com/channel/UCQ-qbPXdOknBrMmzwm5Mu8Q www.jazztronicz.org Pass sanitaire requis Accès libre Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com http://www.jazztronicz.org https://fb.me/e/3G0NsCMGX Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-08T20:00:00+02:00_2021-10-09T00:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris