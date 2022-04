Funestes vanités Temple protestant de Versailles, 30 mai 2022, Versailles.

Funestes vanités

Temple protestant de Versailles, le lundi 30 mai à 19:30

**Dans le cadre des Chemins de Musique:** **Airs spirituels du XVIIe siècle pour Trois voix solistes, instruments et basse continue / Viole de gamme, théorbe, clavecin, flûtes et musette de cour.** Artistes interprètes : Dessus : Cécile Pierrot / Danaé Monnié Basse : Roland ten Weges Viole de gambe : Ondine Lacorne-Hébrard Théorbe : Richard Civiol Clavecin Nicolas Desprez Flûtes : Bruno Ortega Musette de Cour : Dominique Paris L’entrée sera libre, une corbeille passera parmi vous pour votre participation aux frais.

Entrée libre, corbeille, réservation conseillée; merci de contacter les Chemins de Musique et non le Temple

Temple protestant de Versailles 3 Rue Hoche, 78000 Versailles



