du mardi 19 avril au samedi 23 avril

### Théâtre Après plusieurs créations pour le jeune public, la Rift Compagnie vous fait entrer dans cet espace peu commun des pompes funèbres. Plus précisément avec deux employées des pompes funèbres, ces métiers dont on dit qu’ils sont de « drôles » de métiers, ceux qu’on oublie la plupart du temps quand tout va bien, mais finalement nous les avons tous croisés… Alors pourquoi ne pas les mettre sur le devant de la scène ? Pourquoi ne pas les interroger ? Pourquoi ne pas en rire ? ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 19 au 23 avril 2022 à 21h Durée : 1h

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France

2022-04-19T21:00:00 2022-04-19T21:59:00;2022-04-20T21:00:00 2022-04-20T21:59:00;2022-04-21T21:00:00 2022-04-21T21:59:00;2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T21:59:00;2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T21:59:00

