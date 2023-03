[Rendez-vous d’Exception] Visite de la manufacture de plaques funéraires FUNEPRO F1 Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

[Rendez-vous d’Exception] Visite de la manufacture de plaques funéraires FUNEPRO F1, 27 mars 2023, Luçon. [Rendez-vous d’Exception] Visite de la manufacture de plaques funéraires 27 – 31 mars FUNEPRO F1 Découverte d’un atelier de fabrication de plaques funéraires en granit Pendant une heure, vous pourrez parcourir les ateliers et suivre les différentes étapes de notre savoir-faire : débit du marbre et du granit,

mise en forme à partir de la collection de gabarits puis façonnage et polissage,

perçage des plaques,

préparation des masques et gravure selon les motifs choisis,

sculpture, décoration au pinceau et dorure à la feuille d’or,

collage et parachèvement,

montage enfin de nos collections. Vous découvrirez un atelier de fabrication très manuel avec la plus grande gamme de produits fabriqués en France : plus de 3500 références différentes y sont produites.

Visites effectuées avec casques audio et selon les règles sanitaires en vigueur.

Prévoir des chaussures ne craignant pas l’eau. Dates des Rendez-vous d’Exception : Lundi 27 mars de 11h à 12h

Mardi 28 mars de 11h à 12h

Mercredi 29 mars de 11h à 12h

Jeudi 30 mars de 11h à 12h

Vendredi 31 mars de 14h à 15h Conditions de réservation : Visite à partir de 14 ans.

Réservations au 02 51 56 02 47 ou contact@funepro.fr FUNEPRO F1 30 chemin de sébastopol 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@funepro.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251560247 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T15:00:00+02:00 funéraire marbrerie DR Funépro

