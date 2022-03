FUN&CO Castelmoron, 30 juillet 2022, Castelmoron-d'Albret.

FUN&CO

du samedi 30 juillet au vendredi 12 août à Castelmoron

Du Lot et Garonne … . Situé en pleine nature au bord du Lot, activités nautiques, d’une nature préservée et baignades quotidiennes surveillées à la plage du village…. Aux plages de Biscarosse … En bordure de l’océan avec ses 4 kilomètres de plages de sable fin, le sport du surf par excellence ! Chaque semaine, soit 2 jours et 1 nuit UN PANEL DE LOISIRS SUR 2 DESTINATIONS FARNIENTES …. SPORTS …. PARCS D’ATTRACTIONS DE LA VALLÉE DU LOT AUX PLAGES DE BISCAROSSE ! DÉCOUVERTES ET PLAISIRS POUR CHACUN : #FUN&CO AQUATIQUE #FUN&CO ADVENTURE #FUN&CO EVASION FUN & CO : AQUATIQUE : Surf à Biscarosse FUN & CO : ADVENTURE : Pédalo – Paddle – Canoé FUN & CO : EVASION : Bivouac – Parc Attraction – A Volonté # Plages et Farnientes. # Baignades quotidiennes surveillées par un MNS # Festivités locales

1595€ par jeune / 2 semaines

DOUBLE DESTINATION / DOUBLE ACTIVITÉS pour un cocktail de sensations inoubliables !

